Slob waarschuwt: Geld publieke omroep bijna op

Adverteerders steken hun budget steeds meer in online-reclame, en minder in traditionele media zoals tv en kranten, schrijft Slob vanmiddag in een Kamerbrief over de mediabegroting. De teruglopende advertentiekosten konden tot nu toe worden opgevangen vanuit de Algemene Mediareserve, maar ook die raakt nu uitgeput.



'Ik tref een situatie aan waarin de Ster-inkomsten onverwacht snel en sterk dalen', aldus Slob. 'Voor volgend jaar kunnen we dit nog opvangen vanuit de Algemene Mediareserve. Als er niets verandert, loopt het budget van de NPO in 2019 terug met circa 60 miljoen. Daarom geef ik nu al een waarschuwing af.’