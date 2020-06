Slob tegen middelbare scholen: Mogelijk 1,5 meterlessen ‘in buurthuizen en sporthallen’

Als leerlingen in het middelbaar onderwijs ook na de zomervakantie 1,5 meter afstand moeten houden, dan wil minister Arie Slob dat scholen nu kijken hoe zij hun leerlingen ‘in en buiten scholen les kunnen geven’. ,,We hebben de opgave om met elkaar te kijken of er ook buiten scholen ruimtes zijn waar we leerlingen les kunnen geven.” Hij zei te denken aan ‘buurthuizen en sporthallen’.

Veel schoolgebouwen hebben simpelweg geen ruimte om alle scholieren les te kunnen geven terwijl die afstand wordt bewaard. Het kabinet wacht overigens nog op het advies van Outbreak Management Team (OMT) of er echt moet worden vastgehouden aan de 1,5 meter afstand. Eerder stelde het OMT dat kinderen tot twaalf jaar, de basisschooleerlingen, onderling die afstand niet hoeven te houden, omdat zij nauwelijks een rol spelen in de verspreiding van het coronavirus.

Regeringspartijen VVD en CDA willen dat het voortgezet onderwijs ook zo snel mogelijk weer volledig lesgeeft. Middelbare scholen zijn sinds 2 juni weer deels open voor lessen in het klaslokaal in plaats van voor het scherm. Toch kiezen veel scholen ervoor om niet of nauwelijks fysiek les te geven. ,,Hoe is het mogelijk dat ze maar één mentoruur aangeboden krijgen?”, vroeg VVD-Kamerlid Rudmer Heerema zich af. Hij zei al meldingen te krijgen van scholen die ouders nu al laten weten ook na de zomervakantie nog niet meteen les te gaan geven.

Hutjemutje naar Benidorm

,,Er gaan echt achterstanden ontstaan”, zegt CDA-Kamerlid Michel Rog. Volgens hem is het ook niet uit te leggen dat de scholieren deze zomer wel ‘hutjemutje in het vliegtuig naar Benidorm’ mogen, maar na de zomervakantie nog niet naar school kunnen. Ook GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld stelde dat het vreemd is dat leerlingen op school afstand moeten houden, terwijl ze elkaar na schooltijd en op sportvelden ook zien en daarbij niet de anderhalve meter hanteren.

Minister Slob reageerde geërgerd dat scholen nu reeds ‘vooruitlopen op besluitvorming’ door al ‘in een mail of brief’ te schrijven na de zomer niet open te gaan. ,,We nemen volgende week een besluit, vóór de zomervakantie. Dat wéten scholen. Dat moeten ze weten. Doe dat niet!” Hij zei al eerder boos te zijn geweest toen scholen aan ouders aangaven tot de zomer niet meer open te gaan. ,,Daar moest het kabinet nog een besluit over nemen. Dat hebben scholen gelukkig ook teruggedraaid.”

Quote Ga het eens optellen, met de vakantie erbij ben je straks vijf maanden lang uit het hele onderwijs. Dat is niet goed Minister Arie Slob (Onderwijs)

Zomervakantie