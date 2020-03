Slob spreekt leraren: ‘Deze rollercoaster is moeilijk te bevatten’

Minister Bruins wordt onwel en verlaat coronade­bat: ‘Flauwte door overver­moeid­heid’

21:12 Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) is woensdagavond tijdens het debat in de Tweede Kamer over de uitbraak van het coronavirus in Nederland onwel geworden. Hij zakte even in elkaar, maar kon zelf weer overeind gekomen. Daarna verliet hij het debat om thuis uit te rusten.