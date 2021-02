SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij: ‘Abortus is niet de mannen tegenover de vrouwen’

Kees van der Staaij stond vorige week plots in het middelpunt van de belangstelling. De rechter had de juridische basis onder de avondklok weggetrokken, precies waar de SGP-leider eerder in een debat al voor had gewaarschuwd. Even dacht Van der Staaij – van huis uit jurist – ‘zie je wel!’ toen hij ‘de glasheldere uitspraak’ las. Maar die reactie was beslist geen leedvermaak, benadrukt hij. ,,Ik had niet de neiging om het in te wrijven. Ik ervaar het wel als een steun in de rug. Dat ik het goed had gezien.”