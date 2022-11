SGP- en CDA-gemeenten leveren het minst vaak structurele asielopvang

Met videoGemeenten waar SGP en CDA de grootste partijen zijn, scoren gemiddeld het slechtst bij de structurele opvang van asielzoekers. In twaalf van de dertien SGP-gemeenten werden dit jaar geen vluchtelingen opgevangen in een asielzoekerscentrum (azc) of noodopvanglocatie. Van de veertig CDA-gemeenten bieden er 29 geen langdurige opvang aan.