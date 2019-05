SGP-bestuurslid stemt vandaag niet op zijn eigen partij

De secretaris van het wetenschappelijk instituut van de SGP kiest vandaag niet voor zijn eigen partij. Op Twitter laat hij zijn partijleider Kees van der Staaij publiekelijk weten niet op de SGP te stemmen bij de Europese verkiezingen. Hij stemt blanco, uit protest.

‘Jammer Kees, deze keer niet’, schrijft Johan van den Brink op de tweet waarin Van der Staaij oproept om vandaag ChristenUnie/SGP te stemmen. De twee christelijke partijen hebben in Europa een gezamenlijke kieslijst. Hij geeft aan blanco te zullen stemmen.

Zeer opmerkelijk

Deze stap is zeer opmerkelijk, omdat SGP-stemmers normaal hondstrouw zijn. Van den Brink zegt in een toelichting dat hij zich helemaal kan vinden in het euro-kritische geluid dat de Tweede Kamerfractie van de SGP vertolkt. ,,Kamerlid Roelof Bisschop geeft dat goed gestalte.’’ Maar met de ChristenUnie samen is die situatie ‘anders’. Die partij is minder uitgesproken kritisch op de EU. ,,Mijn stem gaat daaraan niet gegeven worden.’’

In een reactie zegt de SGP het besluit van Van den Brink ‘jammer’ te vinden. ,,We zien bij onze kiezers veel ontevredenheid over de Europese Unie terugkomen. De meesten vertalen dat naar een stem op ChristenUnie/SGP omdat wij de EU willen hervormen.’’

Van den Brink stemt niet op Forum voor Democratie, een partij die eurosceptisch is en vanwege de conservatieve standpunten ook een grote aantrekkingskracht heeft op de SGP-achterban. ,,Dat is onderwerp van gesprek, ook bij ons aan de etenstafel.’’

Gecharmeerd van Thierry

Van den Brink zegt gecharmeerd te zijn geweest van Thierry Baudet, maar dat verdween na hij zijn overwinningsspeech na de Provinciale Statenverkiezingen hoorde. ,,Daarin heeft hij geassocieerd aan christelijke waarden. Hij zei: ‘Op deze rots gaan wij onze zuil bouwen’. Als ware hij de Messias. Ik vind dat heel kwalijk.’’

En dus werd het vandaag een blanco stem. In een eerdere tweet zegt Van den Brink bij het Kieskompas uit te zijn gekomen bij het CDA. Dat noemt hij ‘verrassend’ aangezien de SGP’er van mening is dat Brussel niets in de melk te brokkelen moet hebben.