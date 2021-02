Selfies met Baudet vanachter een plastic scherm: ‘Voor de duidelijkheid: ik ga mij niet laten vaccineren’

Onbekend wat er gebeurt met 26.000 avondklok­boe­tes, advocaat kondigt massaclaim aan

16 februari Honderden mensen die een avondklokboete hebben gekregen, claimen deze terug of willen dat hun prent kwijtgescholden wordt. Advocaat Michael Ruperti laat weten dat hij hun verzoeken rechtstreeks bij minister Fred Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) zal indienen. Het vonnis van de rechtbank in Den Haag is de basis van de procedure.