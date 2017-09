Segers over formatie: Waarom doe ik dit in vredesnaam?

Segers vergelijkt in een column in het Nederlands Dagblad de formatie met de Tour de France. 'Zoals een wielrenner bij de dag leeft en na een zware bergetappe het cliché bezigt dat 'Parijs nog ver weg is', zo heb ik al wekenlang mijn dagelijkse loopje tussen fractiekamer en de Stadhouderskamer.'



Hoewel de CU-leider zich naar eigen zeggen realiseert dat hij hard door moet werken, valt dat lang niet altijd mee. 'Er zijn ochtenden dat ik wakker word met een groot verlangen om me nog een paar keer om te draaien', schrijft Segers. Hij is de afgelopen periode regelmatig gevraagd te stoppen met de onderhandelingen. 'Ik zit aan de tafel van botsende idealen en ik nip aan de wijn waar een scheutje water bij is gedaan. Als mailers mij vertellen dat ik moeilijke compromissen zal moeten sluiten, dan kan ik ze alleen maar gelijk geven.'