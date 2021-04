Segers na uitsluiten Rutte: Kritiek daarop moet ik me aantrekken

Segers zegt oog te hebben voor die kritiek: ,,De perceptie was dat ik in mijn kritiek op de politieke cultuur in Den Haag te veel de man heb gespeeld en te weinig de bal. Te veel Rutte, te weinig ons allemaal. En als dat de perceptie van veel mensen is, dan moet ik me dat aantrekken. Als je kritiek krijgt, moet je dat nooit te snel van je af laten glijden. Als iemand je een spiegel voorhoudt, moet je er altijd even goed in kijken.”