SCP: ‘Overheid, wees nieuwsgieriger naar de zorgen van coronasceptici’

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het onderzoek ‘Sceptische visies in het coronadebat’ dat vandaag verschijnt. Het SCP stelt dat belangrijk is dat kritische mensen ‘hun vertrouwen in de overheid niet helemaal verliezen’. Daarom moet de overheid ze niet buitensluiten, maar proberen hun motieven en zorgen te begrijpen. ,,Het begint bij nieuwsgierig zijn en blijven’’, zegt onderzoeker Joep Schaper. ,,Dat je mensen met een afwijkende mening niet gelijk als extreem ziet, maar op zoek gaat naar hun achterliggende zorgen.’’ Collega-onderzoeker Claudia Hartman vult aan: ,,Het gaat veel mensen er niet per se om dat de overheid altijd doet wat zij voorstellen. Maar wel dat ze zich gehoord voelen en serieus genomen voelen.’’

Onderdeel van het onderzoek was een enquête onder ruim 2800 mensen. Zo’n 20 procent van hen bleek grote vraagtekens te zetten bij minimaal drie onderdelen van het coronabeleid, waaronder de bedoelingen van de overheid bij het instellen van de lockdowns. Het meest sceptisch zijn mensen over de informatie die door de fabrikanten van de coronavaccins werd verstrekt. ,,25 procent twijfelt of die informatie klopt’’, stellen SCP-onderzoekers Joep Schaper en Claudia Hartman. Een heel klein percentage, zo’n 3 procent, denkt dat niet Nederland maar wereldwijde instellingen als het WEF (World Economic Forum) of het WHO (VN gezondheidsorganisatie) aan de coronatouwtjes trekt.

Vormen coronasceptici een andere groep dan de Nederlanders die minder vraagtekens bij het coronabeleid zetten?

Schaper: ,,We hebben gekeken of er verschillen waren in psychische gezondheid, in hoeveel verschillende media mensen gebruikten of in ervaringen met het coronavirus. Die verschillen waren er niet. De coronasceptische mensen zijn een heel uiteenlopende groep mensen, die wel gemeenschappelijk hebben dat ze een laag vertrouwen in de overheid hebben.’’

Hartman: ,,We hebben met 24 mensen ook diepte-interviews gedaan. Daarin hoorden we dat sommige mensen dat wantrouwen allang hadden, maar dat het bij anderen pas echt tijdens de pandemie is opgekomen. Mensen die stellen dat ze altijd dachten dat de overheid het goed met hen voor had, maar dat tijdens corona hun ogen zijn geopend. En, zeggen ze, nu bekijken ze veel dossiers met andere ogen, zoals het stikstofdebat.’’

Op social media werden hun posts verwijderd, als ze gingen demonstre­ren stonden ze tegenover de politie en hun omgeving zag hen als 'wap­pies'. Dat zorgde voor isolatie.” Joep Schaper, SCP

Ze voelden zich ook vaak geïsoleerd. Hoe kwam dat?

Schaper: ,,Dat ging niet van de ene op de andere dag. Maar sommige sceptische mensen stelden dat ze op hun vragen nergens echt antwoord kregen, niet van de overheid en niet in de media. Daarom gingen ze eigen onderzoek doen, vaak met begrijpelijke vragen en zorgen. Maar op sociale media werden hun posts verwijderd, als ze gingen demonstreren stonden ze tegenover de politie en hun omgeving zag hen als ‘wappies’. Dat zorgde voor isolatie.’’

Hartman: ,,De overheid heeft tijdens de pandemie heel veel gecommuniceerd, maar een deel van de mensen die we spraken had het gevoel dat er vooral óver hen werd gepraat in plaats van mét hen. De uitspraak van minister Hugo de Jonge in de Eerste Kamer dat ‘we per postcode weten waar de ongevaccineerden wonen’ kwam vaak terug in de gesprekken. Bij mensen die toch al het beeld hebben van een repressieve overheid, schuurt dat natuurlijk. Het gaat er vooral om dat je als overheid goed uitlegt hoe je tot bepaalde afwegingen bent gekomen. Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen? Laat zien dat er binnen de overheid ook verschillende meningen zijn.’’

Volledig scherm Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge tijdens een van de vele persconferenties ovr de coronamaatregelen in Nederland. © ANP

Er is ook gekeken naar de berichtgeving van de vier grootste Nederlandse dagbladen, waaronder deze krant, over corona-sceptici. Wat is jullie conclusie?

Schaper: ,,Het viel in de meeste berichtgeving op dat er vaak een conflict werd neergezet. Er was zeker aandacht voor de sceptische gedachten over corona. Maar als er een kritische bron werd aangehaald, schreven de kranten er vaak bij dat die feiten niet klopten of dat het een complotgedachte was.’’

Als iets niet klopt, is het toch de taak van media om op te schrijven dat het niet klopt?

Schaper: ,,Het is heel moeilijk om hiermee om te gaan, zeker. Want 30 procent van de ondervraagden stelt ook dat media juist te veel ruimte gaven aan coronasceptici. Maar wij denken dat het goed zou zijn om niet alleen te stellen dat een bewering niet klopt, maar ook steeds uit te leggen waarom dat dan zo is.’’