Schreeuwend tekort aan stemmentellers

Op internet circuleren vacatures die gericht zijn aan uitzendkrachten om als teller aan de slag te gaan. ,,De laatste 200 man gaan we werven via een uitzendbureau”, zegt Rob Kalse, hoofd verkiezingen in Amsterdam. ,,Dat heeft echter niet onze voorkeur. Het liefst werken we met eigen vrijwilligers. Bij de vorige verkiezingen hadden we vervelende ervaringen met uitzendkrachten. Als er iets leuks op de tv is, of het is kloteweer, dan komt een deel niet opdagen.”



Kalse is niet blij met de rompslomp die komt kijken bij het werven van tellers. ,,Het is een krankzinnige klus. Eigenlijk is het niet meer van deze tijd, maar de regering blijft volharden in de papiertjes en rode potloden. Alsof we in het stenen tijdperk leven.”



Een teller in Amsterdam krijgt 50 euro. Die begint om half negen ’s avonds en blijft tot alle stemmen zijn geteld, dat duurt vaak tot na middernacht. De gemeente werkt ook met ruim 3.300 stembureauleden: die zitten er de hele dag en ontvangen een vergoeding van 275 euro.



De vergoedingen in kleinere gemeenten liggen vaak lager, stemmentellers verdienen niet zelden 30 euro.