Schouten: nertsenfokkers kunnen eerder stoppen

Schouten zei dat er al voor de corona-uitbraak een subsidieregeling in elkaar werd gezet voor de nertsenfokkers om ze tegemoet te komen als ze willen stoppen. ,,Daar proberen we nu de snelheid in te krijgen.” Volgens de bewindsvrouw kunnen de bedrijven als ze dat willen wel gewoon doorwerken tot 2024. ,,Maar als ze sneller willen stoppen, willen we dat mogelijk maken.”

,,Dit lijkt een uniek geval”, zei directeur Jaap van Dissel van het RIVM in de Tweede Kamer. Tot dusver bleken dieren steeds besmet te zijn door mensen. Nu lijkt voor het eerst een dier een mens met het coronavirus te hebben geïnfecteerd. Eén mens besmet door een dier is nog geen ‘generaal beeld’, aldus Van Dissel. Het is volgens hem een ‘complex verhaal’.

Gecontroleerd

De controle van nertsenbedrijven (op antistoffen bij de nertsen) wordt uitgebreid naar alle nertsenbedrijven in Nederland en wordt verplicht. De NVWA coördineert deze screening.

Het verloop van de infecties op de nertsenbedrijven wordt door verschillende onderzoeksgroepen zeer intensief gevolgd om na te gaan of deze infecties uitdoven of dat deze op de bedrijven blijven sluimeren.

Verder worden de bestaande regels voor de besmette bedrijven uitgebreid met een bezoekersverbod in de stal en regels over welke hygiënemaatregelen bezoekers in acht moeten nemen. Bezoek aan de woning op het erf blijft wel mogelijk.

Katten

Tot slot luidt het advies aan besmette nertsenbedrijven om ervoor te zorgen dat katten het bedrijfsterrein niet kunnen binnenkomen of verlaten.

Omdat op een van de besmette bedrijven bij drie van de elf boerderijkatten antistoffen tegen het virus is aangetoond, is het van belang om ook de rol van boerderijkatten bij potentiële virusoverdracht tussen bedrijven verder te onderzoeken.