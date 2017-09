Scholierenbezoek Rijksmuseum en Kamer belangrijk, maar niet verplicht

Het bezoek aan het museum en het parlement wordt in het regeerakkoord niet verplicht gesteld, zeggen ingewijden. Om dat te verankeren, moet eerst nieuw beleid worden gemaakt. ,,We willen het ook niet verplichten, want dan zou er ook een sanctie op staan. Dat willen we niet. We willen het stimuleren”, zegt een bron dichtbij de onderhandelaars.



Het plan van beoogd kabinet-Rutte III komt voort uit de verkiezingscampagne, waar de Nederlandse identiteit een thema was. Al eerder werd bekend dat scholieren het Wilhelmus moeten gaan leren.