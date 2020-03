Scholen langer dicht? Kabinet hakt dinsdag de knoop door

Premier Rutte zei vandaag na afloop van een crisisberaad met de meest betrokken ministers dat dinsdag wordt besloten of de maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moeten worden verlengd. Die lopen nu bijna allemaal tot 6 april. Het gaat dan behalve over de scholen ook over bijvoorbeeld de horeca, de kappers en het bezoekverbod in verzorgingstehuizen.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de maatregelen worden verlengd, omdat de coronacrisis nog niet onder controle is. Hoewel er volgens RIVM-directeur Van Dissel voorzichtige signalen zijn dat het virus zich niet meer ongebreideld verspreid, is er volgens Rutte nog geen reden achterover te leunen. ,,Misschien zijn er voorzichtig wat eerste groene grassprietjes zichtbaar, maar ze kunnen zo weer verwelken.’’

Om een beslissing te kunnen nemen over de scholen, wilde het kabinet eigenlijk een onderzoek afwachten van het RIVM. Dat is een onderzoek gestart naar coronabesmetting onder scholieren en gezinnen. Dat is echter pas over zes weken klaar. Zo lang wil het kabinet niet wachten voor het duidelijkheid geeft aan leraren en ouders. Gisteren zei minister Slob (Onderwijs) al dat de scholen langer dicht blijven als de resultaten van de studie niet bekend zijn.

Onduidelijkheid

Tijdens zijn persconferentie erkende premier Rutte dat er wat onduidelijkheid is ontstaan over de maatregelen die het kabinet maandagavond afkondigde. Alleen het verbod op evenementen waar een vergunning voor nodig is (zoals braderieën of herdenkingen) geldt tot 1 juni. Alle andere maatregelen gelden in principe tot 6 april, al wordt volgende week dan duidelijk welke er verlengd worden. Volgens Rutte is het nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. ,,We bekijken dit van dag tot dag.’’

Om dit keer niet voor verwarring te zorgen, werd gisteren besloten geen aparte beslissing te nemen over het onderwijs. Nieuwe besluiten moesten over álle maatregelen gaan die eerder tot tenminste 6 april bekend werden gemaakt.

De premier vroeg nog een keer aandacht voor één maatregel die in alle publiciteit is ondergesneeuwd. Iedereen die een verkouden is, moet thuisblijven. Maar als daar koorts en/of benauwdheid bijkomt, moet het hele gezin thuisblijven. Alleen wanneer iemand een cruciaal beroep heeft, zoals verpleegkundige, hoeft dit niet (tenzij hij of zij zelf ziek is).