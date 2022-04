Schip met Russische gasolie ligt nog altijd voor anker op Noordzee, nog geen verzoek tot aanmeren

updateHet omstreden schip met Russische olie aan boord ligt nog altijd voor anker op de Noordzee. De tanker Sunny Liger was al van Zweden uitgeweken naar Rotterdam en ligt nu voor de kust van Amsterdam. Er is vanuit het schip nog geen aanvraag gedaan om de Amsterdamse haven binnen te komen. Ook zijn de slepers en vastmakers nog niet gevraagd om assistentie, laat een woordvoerder van de Port of Amsterdam weten.

Het schip zou eigenlijk naar Zweden gaan, maar moest uitwijken omdat Zweedse havenarbeiders alle schepen weigeren die een band met Rusland hebben. Nadat de Oekraïense ambassadeur erop had gewezen dat het schip Sunny Liger onderweg was naar Rotterdam, kwam vakbond FNV Havens met een klemmende oproep om het schip niet aan te laten meren in Rotterdam.

,,In Zweden hebben de havenarbeiders in ieder geval het fatsoen om het schip te weigeren en het zou van VOC-mentaliteit getuigen als Nederland het schip wel laat aanmeren. Het schip is geen normale klant van de Rotterdamse haven en ik roep de havenarbeiders dan ook op om daar met hun poten af te blijven’’, zei vakbondsleider Niek Stam van FNV Havens gisteren.

Daarop zette het schip koers richting Amsterdam, waar het al sinds gisteravond voor anker ligt. Of het schip gelost gaat worden, is zeer de vraag. Vandaag vonden er verschillende gesprekken plaats tussen betrokken partijen. ,,Op het moment dat er een officieel verzoek komt om aan te meren, wordt er door alle betrokkenen bekeken hoe de veiligheidssituatie dan is. De veiligheid moet te allen tijden geborgd zijn", laat de woordvoerder van het Amsterdamse havenbedrijf weten.

Onveilig

De nautische diensten en bedrijven in de Amsterdamse haven zien Sunny Liger liever gaan dan komen. Door de ophef over het schip zouden er onveilige situaties kunnen ontstaan, waarschuwt directeur Kees Noorman van het grote bedrijvennetwerk Oram. Volgens hem zouden mensen rond de sluis kunnen gaan hangen of in het water kunnen springen.

Volgens de belangenbehartiger moet er met dit soort veiligheidsrisico’s rekening gehouden worden bij de afweging of het veilig is om de Sunny Liger de haven in te loodsen. Wat ook speelt is de vraag of havenarbeiders überhaupt willen meehelpen bij het lossen van het schip. FNV roept havenarbeiders op om niet mee te werken.

De gemeente Amsterdam heeft al aangegeven het onwenselijk te vinden als de Sunny Liger in de Amsterdamse haven zou gaan lossen. Intussen heeft de Oekraïense ambassade in Nederland de regering gevraagd om ‘het onmiddellijke vertrek’ te eisen van het schip. ,,Nederland, wiens steun Oekraïne zeer op prijs stelt, mag geen veilige haven worden voor vuile Russische olieplannen”, liet de ambassade weten in een verklaring.

Ook doet Oekraïne een beroep op de havenarbeiders in Amsterdam en de rest van Nederland: ,,Volg je Zweedse collega’s. Blijf van de Sunny Liger af”, zo klinkt het. ,,Weiger zijn lading te lossen. Word niet medeplichtig aan immorele handel die de moorden op onschuldige Oekraïense vrouwen en kinderen financiert.”

Maatregelen

De Kamer wil dat minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken maatregelen neemt om te voorkomen dat de Russische olie via ons land wordt geïmporteerd. Hoekstra reageerde gisteravond dat hij niet kan voorkomen dat dit gebeurt. Het schip vaart onder de vlag van de Marshall Eilanden en bovendien zijn Russische olie en gas op dit moment uitgezonderd van Europese sancties.

Het is daarbij niet gebleken dat het schip is gekoppeld aan een persoon of entiteit die op de sanctielijst staat. Om die reden en omdat de lading op de uitzonderingslijst staat, is er volgens Hoekstra geen juridische grondslag om het schip de toegang tot bijvoorbeeld de Rotterdamse haven te weigeren. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat bleven daar zaterdag desgevraagd bij.

Hoekstra wil nog wel in gesprek met de afnemer van de olie en met de haven kijken ‘of er een mouw aan te passen is’, zodat het schip niet kan aanmeren. Het kabinet wil zo snel als mogelijk van de import van Russische energie afstappen. Bedrijven zijn opgeroepen de import van Russische olie, kolen en gas zoveel mogelijk te beperken, benadrukt Hoekstra.

