Ruzie Bij1: Gario ontkent, maar bestuur en Simons halen hard uit na ‘toxisch gedrag’

Bij1 zette deze week de kunstenaar en activist Gario uit de partij. Na lang stilzwijgen gaf het daarvoor tijdens een besloten ledenvergadering ook de motivatie prijs. Tegen Gario kwamen 16 klachten van ‘het zaaien van tweedeling’, ‘mannelijke dominantie en manipulatief gedrag’. Alles werd samengevat onder de noemer van ‘toxisch gedrag’.

Het partijbestuur verhaalde van ‘zin doordrijven’, ‘manipulatief gedrag, stoken, disrespectvolle omgang, groepsdruk creëren, voor het blok zetten, weglopen, niet open staan voor gesprek en meer’, zo liet de partijvoorzitter Jursica Mills via Twitter weten.

Volgens sommigen ging het eigenlijk om een soort couppoging die tussen november en februari begon. Inzet zou de koers van de partij zijn.

Aan de ene zijde de ‘gematigde stroming’, onder leiding van Bij1-Tweede Kamerlid Sylvana Simons, die zegt te willen opkomen alle onderdrukten in de maatschappij. Daar tegenover Gario cs die alleen zou willen strijden voor antiracisme – allereerst voor mensen met kleur.

Troje

Het gezicht van de partij Sylvana Simons hield zich aanvankelijk afzijdig, omdat ze naar eigen zeggen op vakantie was. Toch stelde ze zich vandaag lijnrecht op tegenover Gario: ,,Sommigen vergeleken hem (Gario, red.) in 2020 al met het Paard van Troje. Dit had voorkomen kunnen worden. Het spijt mij.”

Ook het bestuur putte zich uit in excuses. ,,Het spijt ons dat deze situatie zolang heeft kunnen voortduren.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Gario zelf ontkent de beschuldigingen. ,,Er zijn blijkbaar al sinds de campagne signalen over mij binnengekomen, maar niemand heeft mij er ooit op aangesproken”, zei Gario tegen de NOS. ,,Ik heb met heel veel mensen samengewerkt en projecten gedaan. Ik weet dat ik integer ben. Dat ik alles heb gedaan om een goede campagne neer te zetten. Toen is me niets gezegd over mijn gedrag en nu komt dit naar buiten. Ik begrijp niet waarom mijn leven in gevaar moet worden gebracht. Ik weet zeker dat ik nu weer een digitale lynchpartij ga meemaken.”

Al met al maakte de partij Bij1, goed voor één zetel in de Tweede Kamer, de eerste interne crisis door.

Zo ging een deel van de achterban, met name regionale afdelingen, achter Gario staan. Actrice, schrijfster en BIJ1-lijstduwer Anousha Nzume oogstte op Facebook veel bijval met een post waarin ze ‘zwaar teleurgesteld’ zegt te zijn in de manier van communiceren door het bestuur.

Zij en anderen zetten vraagtekens bij het onderzoek naar Gario, dat werd gedaan door advocatenkantoor Van Overbeek De Meyer. Dat werd weggezet als een ‘een wit bureau, in opdracht van een bestuur waarvan de actieve leden weinig divers zijn, over een zwarte man’.

Gario beklaagde zich zelf er in media over dat hij zelf het onderzoek nooit heeft gezien en dat hij niet weet waarom het bestuur zijn lidmaatschap heeft beëindigd. Hij kreeg steun vanuit de Haagse afdeling van Bij1: bestuurslid Mariam el Maslouhi zegt dat zij zelf heeft ‘mogen meemaken hoe sommige mensen bij Bij1 niet weten hoe ze zwarte mensen en mensen van kleur horen te bejegenen’. Zij zegt ‘in shock’ te zijn door de behandeling die Gario ten deel is gevallen.

Toch lijkt het kamp-Gario aan het kortste eind te trekken: op zijn verbanning komt de partij vooralsnog niet terug.

In een verklaring laat de partij weten dat er ‘gereflecteerd zal worden op het verloop van de afgelopen week’. ,,En zal er worden gekeken naar wat de partij beter had kunnen doen. Op deze manier streven we naar een veilige vereniging. Nu, en in de toekomst.”

Gario zei vandaag tegen De Volkskrant dat hij nog ‘bepaalde hoop’ heeft ‘dat het uiteindelijk goed gaat komen’. ,,Ik geloof in de mensen die zich verenigd hebben in deze partij en dat zij ook gaan inzien: dit is niet de manier hoe we met elkaar omgaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: