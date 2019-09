Rutte zoekt de financiële janboel van de Oranje-inboedel uit

De staat betaalt al decennia dubbel voor de inventaris van de paleizen en bovendien kocht de overheid meubels van de Oranjes op paleis het Loo die al staatseigendom waren. Deze onthullingen van NRC Handelsblad zaten premier Rutte dwars. ,,Het is inhoudelijk ingewikkeld’’, maar om dit uit gaan uitzoeken? ,,Ik heb niet de indruk dat het nodig is’’ aldus Rutte.



Die opmerkingen van de minister-president schoten SP-Kamerlid Ronald van Raak in het verkeerde keelgat. ,,Zo beschadigt Rutte de koning.’’ Kamerbreed wilden fracties opheldering van Rutte. In het vragenuurtje zei Van Raak dat hij al sinds 2006 een open en eerlijke antwoorden wil over de financiën van de koning. ,,Moet ik als SP-Kamerlid de premier gaan uitleggen dat dit slecht is voor het aanzien van het Koninklijk Huis?’’



Het nieuws was geen verrassing voor Rutte, hij had alle stukken die de krant wilde publiceren al tien dagen op zijn bureau liggen. Maar vanmiddag was hij bereid de Tweede Kamer precies te laten weten wat er aan de hand is. Kamerlid Joost Sneller van regeringspartij D66 riep Rutte op het matje.