Rutte zag dat de bal het ravijn in was gerold, maar consequenties blijven uit

Bijleveld noemt delen vergaderin­fo via Twitter ‘stomme fout’

24 november Minister Ank Bijleveld biedt excuses aan omdat zij vorige week op Twitter een foto deelde van een geheim Europees defensieoverleg waarbij het inlogadres en een deel van de pincode te zien waren. Een journalist van RTL Nieuws wist zo in de digitale vergadering te komen. ,,Dat was een stomme fout, dat had niet moeten gebeuren.”