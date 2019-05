Rutte wilde doorrekening Klimaatakkoord ná Prinsjesdag

Premier Mark Rutte heeft vorig jaar druk uitgeoefend om de presentatie van de eerste doorrekening van het Klimaatakkoord óver Prinsjesdag te tillen. Daardoor had hij geen last van kritische vragen tijdens het debat over de miljoenennota.

Uit documenten die Nieuwsuur heeft opgevraagd, blijkt dat de raadadviseur van Rutte op 3 september een e-mail stuurde waarin hij liet weten dat publicatie van de doorrekening van de klimaatplannen voorafgaand aan de Algemene Politieke Beschouwingen ‘onwenselijk’ was. Dat leidde tot boze e-mails van Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad.

De stukken laten zien dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) al op 13 september klaar zouden zijn geweest met hun eerste reactie op de klimaatplannen. Daarom wilden de planbureaus, net als Nijpels, die reactie op 13 september naar buiten brengen. Uiteindelijk gebeurde dat pas op 28 september: tien dagen na Prinsjesdag.

‘Vrij bizar’

Het is nog onduidelijk of de druk van Rutte de doorslag heeft gegeven. Er kan ook een andere reden zijn voor het uitstel. Nijpels liet zelf weten dat het uitstel nodig was vanwege ‘het grote aantal opmerkingen dat door de tafels en de departementen is geleverd’.

Op 28 september bleek dat de planbureaus geen doorrekeningen konden maken, omdat de klimaatplannen op dat moment nog te vaag waren. Pas in december presenteerde Nijpels een totaalpakket aan maatregelen, dat in maart dit jaar écht door de planbureaus is doorgerekend. Inmiddels zijn de klimaatplannen door het kabinet alweer fors bijgesteld.

Tweede Kamerleden reageren kritisch op de druk die Rutte heeft uitgeoefend. ,,Het is vrij bizar dat de minister-president informatie achterhoudt over de cijfers van het voorlopige Klimaatakkoord’’, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. ,,Het is niet aan Mark Rutte om te bepalen of deze cijfers belangrijk zijn. Dat is aan Nederland.’’

Geert Wilders van de PVV noemt Rutte een ‘schandelijke sjoemelaar’. De politici willen snel een debat over de kwestie.