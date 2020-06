Rutte: ‘Wie vasthoudt aan Zwarte Piet is geen racist’

videoDat hijzelf anders is gaan denken over Zwarte Piet betekent volgens minister-president Mark Rutte nog niet dat mensen die aan Zwarte Piet vasthouden racisten zouden zijn. Ook ziet hij Zwarte Piet niet als ‘racistisch symbool’, al begrijpt hij wel dat er mensen ‘pijn van ondervinden’. Dat zei de premier vanmiddag na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Rutte zei gisteren in debat met de Tweede Kamer dat hij van gedachten is veranderd, nadat hij in 2013 nog verklaarde dat ‘Zwarte Piet nou eenmaal zwart is’. Rutte kwam tot inkeer doordat hij mensen ontmoette ‘met een donkere huidskleur, met kinderen, die zeiden: ik voel me ongelooflijk gediscrimineerd omdat Piet zwart is’, zei hij gisteren in de Tweede Kamer. ,,Toen dacht ik: dat is het laatste wat je wilt bij het sinterklaasfeest.”

Rutte benadrukt dat zijn gewijzigde standpunt een ‘private opvatting’ is en geen kabinetsbeleid. Of het sinterklaasfeest zou moeten veranderen is volgens hem geen vraag waar de regering zich mee bezig moet houden. ,,We hebben toch geen mening over het mannetje bij Sinterklaas? Er zijn toch geen overheidsinstanties die over Zwarte Piet gaan?", aldus de premier.

Rutte stelt vast dat het feest ‘met de tijd mee gaat’. ,,Daar heb je geen kabinet voor nodig.”

AD-journalist Cyril Rosman legt in De Ochtendshow to go uit hoe Rutte van gedachten is veranderd over Zwarte Piet.