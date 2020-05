Rutte: We mogen vertrouwen hebben, maar moeten waakzaam blijven

Rutte roept op tot solidari­teit met reisbran­che: ‘Voorlopig door met vouchers’

19:39 Nederland staat reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen voorlopig toe om vouchers te geven aan consumenten wier vlucht is afgelast wegens het coronavirus. De Europese Commissie zei woensdag dat consumenten die zo'n voucher weigeren hun geld terug moeten krijgen. Het recht om te kiezen voor zo'n vergoeding is vastgelegd in het Europese passagiersrecht, aldus de commissie.