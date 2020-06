Rutte: We kunnen weer op vakantie, maar ga wijs op reis

Nederlanders kunnen weer op vakantie in veel landen binnen Europa vanaf 15 juni. Dat heeft premier Mark Rutte zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Wel zei hij dat mensen de lokale regels in acht moeten blijven nemen: ,,Ga wijs op reis.”

,,We kunnen deze zomer weer op vakantie”, zei Rutte. ,,Maar overweeg wel, als dat kan, buiten de zomervakantie te gaan. De vakantie wordt anders dan anders. Bereid je goed voor, ken de regels in het land van bestemming. Ga wijs op reis. De zomer van 2020 wordt er één van ontspannen, maar niet verslappen.”

Nu nog zijn alleen ‘noodzakelijke reizen’ toegestaan, daaraan is code oranje gekoppeld. Vanaf 15 juni wordt dit advies voor veel landen veranderd in code geel waardoor familiebezoeken en vakantiereizen weer zijn toegestaan. De verplichting om twee weken in quarantaine te gaan bij terugkeer in Nederland vervalt.

De veranderde regels gelden voor de meeste Schengenzone, daaronder vallen 26 Europese landen, waaronder naast de Benelux vakantielanden als Duitsland, Italië, Noorwegen en Zwitserland. Reizen buiten de EU worden nog steeds afgeraden door het kabinet.

Frankrijk en Spanje volgen waarschijnlijk na 15 juni, maar Rutte noemde daarvoor nog geen datum. Die landen moeten namelijk nog een formeel besluit nemen of Nederlandse toeristen welkom zijn deze zomer.

Het besluit betekent wel dat voor Marokko en Turkije code oranje blijft gelden, net als voor de VS. Ook weigeren sommige landen Nederlandse toeristen overigens gewoon wel, zo blijft Denemarken op slot. Dat geldt ook voor het Verenigd Koninkrijk.

Rutte zei dat voor Zweden ook geldt dat dat reisadvies oranje blijft. In dat land zijn veel ziektegevallen en zijn veel minder corona-maatregelen genomen.

Reizen naar het Caribische deel van het Koninkrijk (Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba en St. Maarten) moeten vanaf 15 juni ook weer mogelijk zijn.

Nederland houdt met het besluit gelijke tred met andere landen binnen Europa. Zo is Portugal sinds eind mei open voor toeristen, Italië vanaf vandaag, Duitsland volgt volgens plan ook vanaf 15 juni, Spanje houdt 1 juli aan.

Rutte verwees naar de website Nederlandwereldwijd.nl voor de adviezen per land. Hij gaf daarbij ook een waarschuwing af. Nederlanders die in het buitenland zijn waar corona-epidemie oplaait, worden niet gerepatrieerd. ,,Dat gaan we niet doen.”

Scholen

Het besluit om basisscholen weer volledig te openen, wordt gestaafd door onderzoek van het RIVM. Dat heeft geconcludeerd dat kinderen geen belangrijke rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Onderzoekers volgden voor die studie 54 gezinnen met een of meer coronapatiënten.

Daaruit blijkt dat het virus vooral wordt verspreid tussen volwassenen, die ongeveer dezelfde leeftijd hebben. Kinderen worden weliswaar besmet, maar veel minder vaak dan volwassenen. Binnen gezinnen hebben ouders vooral hun kinderen besmet, niet andersom.

,,Bij het griepvirus zie je dat kinderen het virus vaak aan elkaar of aan volwassenen doorgeven. Dat lijkt bij het nieuwe coronavirus dus veel minder het geval”, aldus het RIVM.

Verzorgingstehuizen