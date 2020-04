Rutte: ‘Vier Pasen thuis, anders doen we alles teniet’

,,Houd vol en blijf zoveel mogelijk thuis. Ook dit Paasweekeind. Ik doe een beroep op iedereen om Pasen thuis te vieren.”

Volgens Rutte gaat het ‘langer duren’ om coronamaatregelen weer los te laten als we nu de teugels laten vieren. Hij noemde het ‘reëel’ dat de genomen maatregelen na 28 april worden doorgezet. ,,Terug naar normaal is een zaak van de lange adem.”

De premier sprak van een ‘nieuwe samenleving’. Volgens de premier is het geen kwestie van kiezen tussen de gezondheid en economie.

,,Als we te vroeg de maatregelen loslaten, wordt onze economie nog harder geraakt als het virus weer oplaait,” zei de premier. Het kabinet denkt na over een ‘intelligente weg terug’ uit de ‘intelligente lockdown’. ,,Maar het loket gaat echt niet in één keer open. We zullen moeten zoeken naar het ‘nieuwe normaal’ in een anderhalvemeter samenleving.”

Volledig scherm Premier Mark Rutte en Minister tijdens een persconferentie over de coronacrisis © BSR

April

Op 21 april hakt het kabinet een knoop door of er een week later, op 28 april, coronamaatregelen kunnen worden losgelaten. ,,De kans op normalisering wordt groter als we ons aan de maatregelen houden.’’

Rutte zei wel dat het kabinet nadenkt over een ‘exit-strategie’. ,,Daar moet over worden nagedacht. De weg terug kan alleen stap voor stap worden afgelegd. Maar ik blijf zeggen: wat we nu doen aan maatregelen draagt bij aan economisch herstel. De cijfers laten zien dat het allemaal niet voor niets is. Het aantal opnames in ziekenhuizen en op de intensive care stijgt minder hard. We zitten in een periode waarin de maatregelen hun werk moeten doen. Er schuilt echter ook een risico in. Als we ons nu niet meer zouden houden aan maatregelen gaat het mis. Een grotere fout kunnen we niet maken. Dan maken we in no time alles weer teniet. Met alle gevolgen van dien voor de ziekenhuizen en alle artsen.”

App

Minister Hugo de Jonge (Zorg) overweegt de introductie van twee apps op telefoons. Eén die vertelt of je in de buurt bent geweest van iemand die besmet is (geweest). ,,Je krijgt dan het advies om binnen te blijven.” Die mensen krijgen dan toegang tot een tweede app waarmee gemakkelijker contact kan worden gehouden met een arts. ,,Het is testen, het is traceren en dan van huis uit rapporteren.‘’

De Jonge zei wel dat dit alleen kan met voldoende waarborgen voor privacy en ‘met vertrouwen van de samenleving'. Hij wil het plan daarom eerst nog zorgvuldiger uitwerken, maar noemt het wel de mogelijke ‘kern’ van het nieuwe testbeleid.