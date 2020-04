Rutte valt uit naar SP-leider Marijnissen: ‘U gaat een grens over’

Premier Rutte is tijdens het debat boos uitgevallen naar SP-leider Lilian Marijnissen. Zij zegt dat ‘het fijn zou zijn als het enthousiasme en de bevlogenheid waarover wordt nagedacht over een app er ook zou zijn voor het opstarten van de productie van beschermende middelen in eigen land’. ,,Ik heb idee dat je in deze tijd beter een smartphone kunt zijn op zoek naar een app in plaats van een zorgverlener op zoek naar een mondkapje.”