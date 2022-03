Rutte tóch welkom bij toespraak Zelenski, maar niet in kabinetsvak

oorlog oekraïne LIVE | Nieuwe onderhande­lin­gen in Turkije, vluchtrou­tes ‘in eigen auto's’ uit Marioepol

In Turkije komen Oekraïense en Russische onderhandelaars vandaag voor het eerst in weken bij elkaar voor vredesonderhandelingen. Verder zijn er vandaag meerdere humanitaire corridors onder andere in Marioepol. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

9:34