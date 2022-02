Rutte tempert verwachtingen nachtleven: ‘nu versoepelen geeft te veel risico's’

,,Ik begrijp volledig dat nachtclubs er helemaal klaar mee zijn natuurlijk", zei Rutte vrijdagmiddag in de wekelijkse persconferentie na de ministerraad. ,,Maar de risico's zijn simpelweg te groot om meteen te verruimen. We gaan wel in gesprek, ondernemers zijn ten einde raad, ze zijn nauwelijks open geweest sinds de corona-uitbraak.” Maar snelle heropening van het nachtleven zit er nu niet in, stelde Rutte.

Diverse ondernemers uit het nachtleven openen volgende week zaterdag uit protest de deuren. Amsterdamse nachtclubs zoals Paradiso, RADION en Sexyland doen mee aan de actie, ook clubs in steden als Rotterdam, Utrecht, Groningen en Den Bosch sloten zich aan. ,,Om de overheid en iedereen wakker te schudden”, zei dj en woordvoerder Joost Gimbel eerder in een verklaring. ,,En niet voor één nacht, maar gewoon weer elke nacht.”

Rutte stelde dat het niet de bedoeling is dat ondernemers de coronaregels schenden, maar verwees voor handhaving naar de burgemeesters. ,,Maar we nemen met het huidige maatregelenpakket al een risico versus het OMT-advies. We hebben de openingstijden op 22.00 uur gezet, het OMT adviseerde uren vroeger te sluiten. We gaan 15 februari wegen wat verder kan. Je hoopt dat alles meevalt en dat we positief nieuws hebben, maar we moeten het komende week aanzien.”

Nederland koos als een van de weinige landen in december voor een harde lockdown terwijl andere landen de omikrongolf doorstonden zonder die botte klap. Toch blijft het kabinet behoedzaam en durft het de ‘Deense route’ vooralsnog niet aan. Denemarken laat alle coronarestricties los, net als het Verenigd Koninkrijk van plan is.

Maar Rutte en minister Kuipers willen ‘stap voor stap’ versoepelen als de toestroom naar ziekenhuizen meevalt. Ook het omstreden 2G-protocol houden ze liever achter de hand. Bij 2G zijn ongevaccineerde personen op bepaalde plekken niet welkom.

Donderdag stemt de Tweede Kamer over een motie om 2G als optie te schrappen, maar volgens Rutte kan het raadzaam zijn om het instrument ‘in de gereedschapskist’ te houden. ,,De vraag is: wil je al die hamertjes en bijteltjes in de kist hebben voor als het weer slechter gaat? De les van vorig najaar is ook: als je ze helemaal wegdoet, de gereedschapskist opbergt, is het niet zo makkelijk om het weer in te zetten. Dit virus is nog serieus, het is geen griepje. Ik hoop ook dat alles meevalt volgende week, dan heb je een ander beeld.”

In de Tweede Kamer gloort een meerderheid voor het dumpen van 2G. Alleen VVD en D66 (samen 58 zetels) steunen het omstreden middel. Het CDA en de PvdA zijn er nog niet uit: als een van die partijen ook tegen 2G is, sneuvelt het plan.

Op vragen aan Rutte of ‘hamertjes en bijteltjes’ niet al te relativerend klinkt als het gaat om vrijheidsbeperkende restricties als een testplicht of sluitingstijd erkende de premier dat verkleinwoorden ongepast zijn: ,,Dat is een goede correctie, u hebt helemaal gelijk. Het gaat hier om forse maatregelen, waarbij we telkens moeten afvragen of ze proportioneel zijn.”