Rutte tegen scholen: Geef legionella geen kans, spoel waterleidingen door

Na het weekend gaan basisscholen en kinderopvang weer open, ook mogen veel mensen met contactberoepen waaronder kappers met inachtneming van voorzorgmaatregelen weer aan de slag. ,,Nu scholen en andere gebouwen weer openen wil ik zeggen: geef legionella geen kans. Spoel waterleidingen eerst goed door, aangezien die lang niet zijn gebruikt. Het is weliswaar een praktisch advies voor een klein risico, maar in sommige gevallen een groot risico.

Met zijn pleidooi herhaalt Rutte het pleidooi van waterleidingbedrijven, die doorspoelen van waterleidingen ook al adviseerden. De legionellabacterie gedijt met name in stilstaand water tussen de 25 en 45 graden: niet te koud en niet te warm. Besmetting vindt onder andere plaats via het inademen van besmette minuscule waterdruppels tijdens het douchen of door water uit fonteinen.

De bacterie kan een ernstige longontsteking veroorzaken, die dodelijk kan zijn of tot blijvende ernstige gezondheidsschade kan leiden. Vooral ouderen zijn vatbaar, de helft van alle patiënten is boven de 60 jaar. Zo werd EO-coryfee Andries Knevel enkele jaren terug ernstig ziek door legionella. Vaak wordt gesproken van de Veteranenziekte, naar een uitbraak op een veteranenbijeenkomst in 1976.

Uitbraak

Zoals gezegd kan legionella door goed doorspoelen van de leidingen weggespoeld worden. Legionella maakt in Nederland desalniettemin nog steeds 20 tot 30 dodelijke slachtoffers per jaar. Dat is meer dan de twaalf jaarlijkse doden door koolmonoxidevergiftiging. Bekendste uitbraak is die van 1999 bij de Westfriese Flora in Bovenkarspel, waar 200 mensen ernstig ziek werden en 32 overleden. Besmet, verneveld water uit een bubbelbad bleek later de oorzaak.

Voor eigenaren van gebouwen leidt besmetting bovendien tot hoge kosten: behalve technische aanpassingen, moeten hele leidingwerken worden stilgelegd en gedesinfecteerd. De benodigde chemicaliën zijn daarbij slecht voor het milieu.

