Rutte roept mensen met betalingsproblemen op: ‘Maak echt alsjeblieft gebruik van mogelijkheden die er zijn’

De premier roept alle mensen met betalingsproblemen op om gebruik te maken van ‘het feit dat gemeenten in staat zijn om maatwerk te bieden’. ,,Maak echt alsjeblieft gebruik van de mogelijkheden die er zijn, bijvoorbeeld door bijzondere bijstand aan te vragen of via de energietoeslag van 1300 euro.’’

Voor 2022 is er, zei het kabinet eerder, niets mogelijk om op grote schaal de koopkrachtval van Nederlanders te dempen. Op Prinsjesdag wordt volgens de premier ‘al of niet duidelijk of er nog iets mogelijk is in dit jaar’’, verklaart de premier in zijn wekelijkse persconferentie. ,,We zullen op Prinsjesdag een zeer uitgebreid pakket bekendmaken. Zeker voor mensen met lagere inkomens is het zwaar, maar ook de middengroepen worden geraakt.’’

Het kabinet wil dat niemand deze winter kan worden afgesloten van het gas. Volgens Energieminister Jetten mag het niet zo zijn dat mensen die de rekening niet kunnen betalen, worden afgesloten. Jetten: ,,We willen dat niemand letterlijk in de kou komt te zitten.”

De Energieminister voert daarover gesprekken met energieleveranciers. Nu nog mogen mensen die tussen oktober en april hun rekening niet kunnen betalen worden afgesloten van het gas, mits het niet twee dagen achter elkaar vriest. Bij koude dagen, zonder vrieskou, kan het daarom tóch gebeuren dat mensen in de kou komen te zitten.

Jetten wil dit voorkomen. ,,Dat mag niet gebeuren. Daarom willen we dat energiebedrijven vroeg signaleren welke klanten in de problemen kunnen komen. En dat zij hen dan gaan helpen, anders is het kabinet ook bereid te helpen”, zegt hij. Volgens ingewijden heeft het kabinet geld achter de hand om de energiebedrijven ‘te hulp te schieten’ als klanten niet kunnen betalen. De D66-bewindsman hintte erop dat mensen enkel zullen worden afgesloten als zij bijvoorbeeld de wet overtreden door energie af te tappen voor een wietplantage.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) vervangt Jetten vandaag in Brussel om met energieministers uit andere EU-landen te praten over eventuele Europese maatregelen. De energieminister hoopt dat energiebesparing voor lidstaten verplicht wordt. ,,Dat is de snelste manier om de druk op energieprijzen te verlichten.”

Het kabinet kijkt ook naar een maximumprijs van gas dat via pijpleidingen uit Rusland komt. Het kabinet leek daar eerder geen voorstander van, maar minister-president Mark Rutte zegt nu daar ‘niet principieel tegen te zijn’. ,,Waar we eerder voor 40 procent afhankelijk waren van Russisch gas is dat nu naar beneden naar 10 procent. Dus je zit in een ander politiek speelveld.’’

Jetten uit zich terughoudend over het idee van een algemene maximumprijs voor al het gas. Al zegt hij serieus te willen kijken naar elk idee waar de Europese Commissie mee komt. Zijn vrees is echter dat de belastingbetaler indirect toch zal moeten opdraaien voor de rekening hiervan. Vijlbrief zei in Brussel tegen radicale marktinterventies te zijn. ,,We willen ingrijpen, maar je moet ook zorgen dat je als dit allemaal voorbij is nog een energiemarkt overhoudt.”

