Rutte: Remkes is ‘geen trekpop’, kan al ‘shag rollend’ boeren om tafel krijgen

Rutte verklaarde na afloop van de ministerraad de keuze voor Remkes als ‘gespreksleider’ in de verhitte stikstofdiscussie. ,,De reden is dat hij het onderwerp goed kent, een man is met groot gezag die onafhankelijk denkt. Hij is geen trekpop. Hij is in staat om al shag rollend partijen aan tafel te krijgen.”

Rutte zegt te verwachten dat het gesprek echt nog wel tot stand komt, ook al hebben inmiddels drie boerenorganisaties laten weten daartoe niet bereid te zijn. Rutte beroept zich op zijn jarenlange ervaring in taaie dossiers. Daarbij kwam het vaker voor dat partijen eerst de hakken in het zand zetten en later alsnog bijdraaiden.

Argwaan

Bij veel boeren is grote argwaan tegen Remkes, omdat hij gezien wordt als architect van het stikstofbeleid. De VVD’er, die eerder informateur was, leidde twee jaar geleden een commissie die hard oordeelde over het stikstofprobleem. Hij stelde dat de aanpak die het kabinet aanvankelijk had bedacht ‘lang niet ambitieus genoeg’ was. Ook waarschuwde hij toen al dat het soms nodig is om boerenbedrijven bij natuurgebieden uit te kopen.

Rutte benadrukte dat het kabinet niet van plan is Remkes te vervangen voor een gespreksleider die de boerenorganisaties wel pruimen.

