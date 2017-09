Rutte positief over veel ideeën Macron

,,We moeten geen olifant beloven en dan met een klein muisje aankomen'', toonde Rutte zich enigszins sceptisch. Een Europese minister van Financiën ziet hij nog altijd niet zitten, ook omdat nog volstrekt onduidelijk is wat zo'n minister voor bevoegdheden zou krijgen. En een Europees leger wil volgens hem geen enkele lidstaat. Macron ziet beide wel zitten. Hij wil dat de EU op tal van vlakken verder integreert, net zoals Europees Commissievoorzitter Juncker. Rutte zei over diens ideeën voor de lange termijn 'niet zo'n politieke romanticus te zijn die allemaal dingen in de lucht ziet hangen'.



Macron wil dat er in juni volgend jaar besluiten worden genomen, maar Rutte denkt meer aan een termijn van 12 tot 18 maanden om het denkwerk af te ronden. Er was bij de leiders volgens Rutte brede overeenstemming dat er nog heel veel moet gebeuren om eerder gemaakte afspraken over migratie, veiligheid en economie uit te voeren. Hij benadrukte dat de economieën van de lidstaten naar elkaar toe moeten groeien, om de euro en de structuur van Europa te versterken. Veel lidstaten hervormen volgens de premier nog onvoldoende, maar Frankrijk is volgens hem op de goede weg, met onder meer hervormingen van de arbeidsmarkt.



EU-president Donald Tusk komt over een week of twee met een voorstel voor een 'routekaart' voor het vervolg van het toekomstdebat.