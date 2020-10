Rutte over mogelijk strengere maatregelen: ‘Alle scenario’s liggen op tafel’

Premier Rutte bekijkt de komende dagen of het nodig is om nieuwe coronamaatregelen te nemen. Hij is bezorgd over de groei van het aantal besmettingen. ,,Alle scenario’s liggen op tafel.’’

Rutte zegt bij zijn wekelijkse persconferentie dat Nederland ‘geen reden tot juichen’ heeft, gezien het hoge aantal nieuwe besmettingen. ,,10.000 is veel te veel’’, aldus de premier, die zegt de nieuwste cijfers ‘zorgwekkend hoog’ te vinden. Wel plaatst hij een kanttekening bij het getal van ruim 10.000 besmettingen dat vandaag naar buiten kwam: door een aanpassing in de ict-systemen zou het cijfer nu hoger kunnen zijn dan eerdere dagen.

Volgens de minister-president is het essentieel dat de stijgende trend wordt omgebogen. ,,Het reproductiegetal moet terug onder de 1, daar is het huidige pakket maatregelen voor.’’ De gedeeltelijke lockdown vermindert het aantal contactmomenten, aldus Rutte, maar of er meer gedaan moet worden om het virus in te dammen is nog onduidelijk. ,,We zien gelukkig dat mensen de afgelopen week voorzichtiger zijn geworden.’’

Totale lockdown

,,De huidige maatregelen gelden voor minstens vier weken, maar volgende week maken we de tussenbalans op. We houden continu de vinger aan de pols, maar dan liggen alle scenario’s op tafel. We komen terug als er nadere maatregelen of duiding nodig zijn.’’ Hoewel een totale lockdown één van die scenario’s kan zijn, heeft de invoering ervan ‘enorme gevolgen’, aldus Rutte.

Volgende week geven Rutte en coronaminister Hugo de Jonge een nieuwe persconferentie. Die stond gepland voor dinsdag, maar mogelijk neemt het kabinet meer tijd om het effect van de huidige maatregelen af te wachten. De persconferentie is dan later in de week. Deze zondag komen kabinetsleden en experts in het Catshuis bijeen voor overleg.

