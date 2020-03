Rutte over meivakantie: boek niet!

Scholen, kappers, eet- en drinkgelegenheden blijven tot die dag dicht. Door de gekozen datum geldt voor kinderen dat zij hoe dan ook op zijn vroegst pas na de meivakantie weer naar school kunnen.

Rutte benadrukt dat de situatie na 28 april niet ineens weer normaal zal zijn. Mogelijk zal het kabinet de maatregelen nog een keer moeten verlengen of in elk geval een deel ervan. Hij wil dat ook niet dat Nederlanders plannen maken om (ook niet in eigen land) op vakantie te gaan. ,,Als je het mij nu zou vragen, zou ik zeggen: boek niet’’, aldus Rutte.

Hij stelt dat op 21 april een nieuw besluit genomen wordt over hoe het verdergaat na 28 april, maar ook daarna ‘gaan we niet ineens terug naar de normale situatie’, aldus Rutte.

Dat de maatregelen verlengd worden tot 28 april noemde hij ‘echt nodig’. Alleen al de situatie in de zorg, waar de druk op IC’s groot is, ‘laat geen ander besluit toe’. ,,We houden ons heel goed aan de regels. De pleinen zijn leeg, de straten zijn leeg, we houden die 1,5 meter afstand. We wassen onze handen stuk. Maar we zijn er nog lang niet.’’

Rutte riep Nederlanders vooral op om zich te houden aan de ingestelde maatregelen. ,,Hou vol en blijf u aan de regels houden. Er zal nog veel worden gevraagd van ieders geduld, we gaan door onze zwaarste periode buiten oorlogstijd. We kunnen dit alleen maar met z’n allen doen. En we snappen met z’n allen dat het nodig is.’’

De premier wees er op dat in enkele gebieden in het land het aantal besmettingen daalt. ,,We zien heel voorzichtig groene grassprietjes, maar het is héél voorzichtig.’’

Intensive Care

Minister Hugo de Jonge (Zorg) zei verder dat komende zondag er voor 2400 patiënten een plek zou moeten zijn op de intensive care. Er staan nu al 1900 bedden klaar, zegt hij. Tot afgelopen week leken er maar ruim duizend ic-bedden nodig voor patiënten met het coronavirus, naast de ruime vijfhonderd bedden die nodig zijn voor andere ernstige klachten. Maar de vooruitzichten zijn de voorbije dagen verslechterd.

Profvoetbal

De eredivisie en eerste divisie liggen tot minimaal 1 juni stil, vertelde premier Mark Rutte verder. Clubs uit het betaalde voetbal kregen op 12 maart te horen dat ze tot komende maandag 6 april niet meer in actie mochten komen. Dat wordt nu dus 1 juni.

Testen

Het aantal coronatests wordt de komende weken verviervoudigd, zei minister De Jonge. In eerste instantie moet zorgpersoneel vaker worden getest, maar uiteindelijk moeten die ook beschikbaar komen voor mensen buiten de zorg.

Tot dusver worden alleen mensen die in het ziekenhuis werken getest als zij klachten hebben die aan het coronavirus doen denken. Vanaf volgende week maandag gaat dat ook gelden voor personeel dat met kwetsbare mensen werkt buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld in de verpleeghuizen.

De ongeveer 4000 tests die nu dagelijks worden uitgevoerd, moeten er binnen enkele weken 17.500 worden, aldus De Jonge. Vervolgens hoopt hij de testcapaciteit zelfs te verhogen tot 29.000 per dag. Dan kunnen ook mensen buiten de zorg worden getest, zoals in andere landen met succes gebeurt.