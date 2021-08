Rutte over formatie: ‘ChristenUnie zit gewoon nog in het mandje’

Ondanks een knetterende formatiedag in Den Haag, gisteren , wil VVD-leider Mark Rutte geen afscheid nemen van de ChristenUnie als mogelijke coalitiepartner. ,,Gert-Jan Segers zit gewoon nog in het mandje, net als alle anderen’’, zegt Rutte vanochtend.

Op dag 154 na de Tweede Kamerverkiezingen hoopt informateur Mariëtte Hamer opnieuw op een doorbraak in de formatie. Vanochtend spreekt zij met Wopke Hoekstra (CDA), Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66). De grote vraag is of VVD en CDA bereid zijn om met PvdA en GroenLinks te gaan onderhandelen over een regeerakkoord.

De twee linkse partijen gaven gisteren aan enthousiast te zijn over het formatiedocument waaraan VVD en D66 de afgelopen weken hebben geschreven. ,,Ik zie het als een basis voor verdere gesprekken’’, zei PvdA-leider Lilianne Ploumen. PvdA en GroenLinks stellen als voorwaarde dat ze sámen in een nieuw kabinet stappen: iets waarvan VVD en CDA al maanden gruwen.

Clash Kaag en Segers

Rutte en Hoekstra hopen op een doorstart van de huidige coalitie met VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Maar gisteren bleek de bereidheid om mee te doen bij ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers behoorlijk getemperd. ,,Als je als partij na vijf maanden nog steeds ongewenst bent, houdt het een keer op’’, zei hij nadat Kaag de ChristenUnie opnieuw had afgewezen.

De clash tussen Kaag en Segers leidde tot verhitte gesprekken bij de informateur. Gisteravond laat gooide Kaag de deur toch niet helemaal dicht, volgens haar waren er ook ‘mooie raakvlakken’ met de ChristenUnie. En Rutte antwoordde vanochtend op de vraag of hij afscheid had genomen van Segers: ,,Die zit gewoon nog in het mandje, net als alle anderen.’’

Nieuwe verkiezingen

Dat maakt de opgave voor informateur Hamer alleen maar lastiger. Moet het trio VVD, D66 en CDA nu eerst gaan onderhandelen met de twee linkse partijen? Of moet Kaag door het stof en alsnog kiezen voor een onderhandelingsronde met de ChristenUnie? Of draait het uit op een minderheidskabinet, of misschien zelfs nieuwe verkiezingen?

,,Er is gisteren veel gebeurd’’, zei CDA-leider Hoekstra vanochtend voordat hij de Stadhouderskamer binnenging voor een nieuw gesprek aan de formatietafel. ,,Daar gaan we nu over verder praten.’’

