Rutte over belaging Omtzigt: ‘Blijf met je poten van andere mensen af’

De premier nam het op voor de politieagenten. ,,De politie in Nederland is geweldig, ze zijn goed opgeleid en hebben ervaring. Ze verschijnen bij gevaar en onrust voor ons in het veld. Ik heb daar onbeperkt respect voor.” Volgens Rutte moeten we ons keren tegen geweld in iedere vorm. ,,Je mag best kritiek hebben, maar degenen die Omtzigt belaagden zijn onbeschoft en onopgevoed.”