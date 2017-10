Rutte ontvangt beoogde ministersploeg: 'Moet ik nog iets weten?'

Van Ark zei bij aankomst bij de Stadhouderskamer op het Binnenhof 'heel veel zin' in het gesprek te hebben. Na Van Ark volgen vandaag nog tien ministers. Morgen maken ChristenUnie-minister Arie Slob en de overige staatssecretarissen hun opwachting.



Rutte sprak zaterdag al met de drie vicepremiers van zijn volgende kabinet, Hugo de Jonge (CDA), Kajsa Ollongren (D66) en Carola Schouten (ChristenUnie).



De formateur vraagt de kandidaat-bewindslieden traditioneel of hij 'nog iets moet weten'. Hij wil dat de kandidaten hem inlichten over zaken die hen in verlegenheid of in opspraak kunnen brengen.