Rutte ontkent dat idee voor spotje is gestolen van EO: ‘Wel geïnspireerd'

EO-presentator Tijs van den Brink confronteerde Rutte in het NPO Radio 1-programma Dit is de dag met de opvallende gelijkenis.



,,Het zou diefstal zijn als jouw spotje geheim was'', was het weerwoord van de premier. ,,Wees blij dat jullie iets goeds bedenken, iets dat anderen inspireert. Ons team is geïnspireerd door allerlei voorbeelden, waaronder jullie EO-spotje."



Ook begreep Rutte niet waarom van Van den Brink zich ergerde aan het feit dat de VVD met het sterk gelijkende spotje een heel andere boodschap uitdraagt: dat je in Nederland alleen meetelt als je hard werkt. ,,We zetten mensen in het zonnetje, net als jullie", aldus de minister-president.



Om een eind aan de twist te maken, stelde de presentator voor dat Rutte in ruil voor het plagiaat lid zou worden van de EO. ,,Ik ben al lid van de VPRO", repliceerde Rutte. ,,Ik vind het niets als mensen lid zijn van twee partijen.”