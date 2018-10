Rutte moet op zijn hoede zijn voor Chinese intenties

'We kunnen allemaal winnaars zijn'', zei premier Mark Rutte gistermiddag tegen zijn Chinese collega Li Keqiang. Die sloot een tweedaags bezoek aan Nederland af op een congres waar Chinese en Nederlandse bedrijven elkaar ontmoetten. Rutte hoopt op veel contracten. Want dat is goed voor iedereen, bepleit de minister-president. ,,Geen importtarieven en andere handelsbelemmeringen.''