Rutte moet lobbyen om IOC-zetel

De atleten van Noord- en Zuid-Korea zullen bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen op 9 februari samen onder de zogeheten unificatievlag het stadion betreden. Het is weliswaar eerder gebeurd dat beide landen dat deden, maar omdat deze Spelen op Zuid-Koreaans grondgebied worden gehouden is het een hoopvol gebaar. Beiden landen zijn immers nog steeds met elkaar in oorlog.



Het geeft maar weer eens aan hoe groot het belang van de sport is. Sport kan verbroederen. En geen evenement kan zo veel mensen wereldwijd begeesteren als de Olympische Spelen. Juist daarom is het jammer dat Nederland na het vertrek van Camiel Eurlings voor het eerst sinds 1898 niet meer is vertegenwoordigd in het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Het is geen uitgemaakte zaak dat vacante post weer mag worden ingevuld door een Nederlander. Hoewel een individueel IOC-lid weinig kan, beslist hij of zij wel mee over de organisatie van de spelen en over het Olympisch houden van voor ons belangrijke sporten als hockey of schaatsen.



Daarom moet er hard gelobbyd worden voor een landgenoot. Formeel is dat geen taak van de politiek, maar van sportkoepel NOCNSF. Premier Rutte benadrukte onlangs nog maar eens dat er voor hem of voor de koning (toch een voormalig IOC-lid) geen rol is weggelegd. Wel gaf hij aan dat mocht hij tijdens een bezoek aan Pyeongchang tegen een sportbobo aanlopen hij ‘best van de gelegenheid gebruik wil maken’ om te zeggen dat wij het belangrijk vinden vertegenwoordigd te blijven. Het is te hopen dat hij de rol van de Nederlandse regering alleen zo klein maakt uit diplomatieke overwegingen. Lobbyen werkt immers het best in stilte. Maar Rutte en de koning moeten zich tijdens hun bezoek aan de Spelen achter de schermen wel degelijk hard inzetten voor het Nederlandse sportbelang.