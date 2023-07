Rutte krijgt zijn gehoopte deal: Tunesië gaat migranten tegenhouden voor geld

In ruil voor geld en ondersteuning belooft Tunesië migranten tegen te houden die de oversteek naar Europa willen maken. De deal die de Europese Unie heeft gesloten is mede een triomf voor afzwaaiend premier Mark Rutte, al is er ook kritiek.

Vorige week kwam zijn vierde kabinet nog ten val over migratie, zondag boekte Rutte in demissionaire staat alsnog een Europees succes. Samen met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Italiaanse minister-president Giorgia Meloni, zette Rutte in Tunis zijn handtekening onder een akkoord met de Tunesische president Kais Saied.

Een zak geld

Die belooft meer te zullen doen om te voorkomen dat bootjes met migranten vanuit het Noord-Afrikaanse land de oversteek wagen naar Europa. In ruil daarvoor komt Europa over de brug met een zak geld. Aan de deal hangt een prijskaartje van een slordige 1 miljard euro, zo werd eerder bekend. Daarvan is 900 miljoen euro bedoeld voor financiële hulp. Daarnaast moet nog eens 100 miljoen snel beschikbaar komen voor grensbewaking en het terugsturen van migranten. Om de eerste problemen aan te pakken kreeg het land direct 150 miljoen.

Samen met Von der Leyen en Meloni trekt Rutte de Europese kar. Het drietal vloog een aantal weken geleden ook al naar Tunis om Saied tot een deal te bewegen. Dat lukte toen echter nog niet. Meloni en Rutte vonden elkaar, omdat Italië dit jaar al ruim 33.000 migranten vanuit Tunesië zag aankomen, terwijl Rutte in eigen land aan de VVD-achterban had beloofd de instroom van asielzoekers te beperken.

Kritiek op Tuniesiëdeal

De Tunesiëdeal moet het eerste akkoord in een reeks worden die de Europese Unie sluit met landen om de migratiestromen naar Europa onder controle te krijgen. De inspiratie hiervoor wordt ontleend aan de migratiedeal met Turkije uit 2016. Ook toen kwam Europa met miljarden over de brug.

Toch is er ook kritiek: Saied staat bekend als een dictator die de oppositie in zijn eigen land onderdrukt. Daarnaast wordt er door zijn regering een hetze gevoerd tegen vooral zwarte Afrikanen die vanuit Tunesië naar Europa willen. Nog deze week doken er verhalen op over vluchtelingen die zonder water en voedsel in de woestijn belanden.

