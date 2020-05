Rutte komt met eigen plan voor herstelfonds, hekelt plan van Merkel en Macron

Rutte zei dat vanmiddag in reactie op het maandag gepresenteerde Frans-Duitse steunplan van 500 miljard euro. De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel spraken maandag over ‘een plan voor de korte termijn’ om met 500 miljard euro subsidies of giften bedrijfssectoren en regio’s te helpen opkrabbelen.

Rutte wil echter wel dat er hervormingen in landen tegenover staat. Hij noemde de landen niet bij naam, maar leek te wijzen op Italië dat de eigen overheidsfinanciën niet op orde heeft.

Verkopen

,,Wij zijn in staat 13 miljard uit te trekken, andere landen niet,’’ verwees hij naar het eigen noodpakket voor Nederlandse bedrijven. Maar Rutte ziet dat er een ‘onbalans ontstaat en er iets moet gebeuren’. ,,Maar we moeten ook vraag durven stellen: Waarom zijn niet alle landen daartoe in staat? Veel landen hebben echt hervormd, maar sommige onvoldoende. Daar moet iets aan gebeuren anders kan ik het thuis niet verkopen.”

Ook de Europese Commissie reageerde al kritisch op het Frans-Duitse plan. De Commissie liet weten dat niet zomaar te ‘kopiëren’.

Op 27 mei komt de Commissie met haar voorstel voor de begroting van 2021 tot en met 2027. Daaraan gekoppeld wordt een herstelfonds waarvan de omvang nog niet bekend is.