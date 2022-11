Rutte kan opgelucht ademhalen: VVD-achterban steunt koers op asiel- en dwangwet

Tegenstanders in de VVD-achterban vinden het onacceptabel dat gemeenten door het Rijk kunnen worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. De Tweede Kamerfractie van de VVD en Rutte zijn daarvan wel voorstander, als deel van de asieldeal binnen de coalitie. Uiteindelijk steunde 77 procent van de VVD-leden de partijkoers, 23 procent is tegen.

Heikel punt is wat Rutte gaat doen aan de instroom van asielzoekers: volgend jaar worden 50.000 asielzoekers verwacht. Veel VVD’ers vinden maatregelen daartegen een voorwaarde, maar de VVD-leider zei vorige week nog dat hij niet wil zeggen wat zijn plannen zijn. Anders schieten ‘hoogleraren’ die al af. Bovendien zijn D66 en ChristenUnie helemaal geen voorstander van het terugbrengen van de instroom.

Mark Rutte probeerde bij het begin van een verhit congres van zijn partij de rechterflank van de VVD voor zich te winnen. De ‘te hoge asielinstroom’ moet ‘substantieel omlaag’. ,,Anders kunnen we niet door als land.” Rutte maakte echter niet concreet hoe hij dat dan wil doen.

Al met al was de druk op Rutte enorm: als de VVD-achterban een stokje had gestoken voor de dwangwet, had hij ook met zijn coalitiepartners een probleem. Nu kan hij door, al is het signaal helder: de VVD-achterban wil dat de instroom rap omlaag gaat.

Discussie

De dwangwet leverde discussie op tijdens het congres, waarbij voor- en tegenstanders zich lieten horen.

VVD’er Sjoerd Bakker uit Ede was kritisch: ,,Ik word verdrietig van mensen die VVD inhumaan noemen. Is het dan humaan om mensen welkom te heten, terwijl we geen plekken voor ze hebben? Zonder doorstroom geen instroom.”

Paul Slettenhaar, aanvoerder van de deelgroep Klassiek Liberaal, vertolkte de mening van zo’n 160 VVD’ers: ,,Gemeenten kunnen helemaal geen asielzoekers meer opvangen. Ik hoor dat de premier de instroom omlaag wil brengen, maar het gebeurt momenteel niet.”

Volledig scherm Rutte tijdens zijn toespraak op najaarscongres van de VVD. © ANP Een andere VVD’er merkte juist op: ,,We hebben nu eindelijk een staatssecretaris die wil doorpakken, die kunnen we niet laten vallen.” Weer een ander: ,,Eerst de kraan dicht, dan dweilen.” De Limburgse VVD’er Teun Heldens: ,,We leveren al twaalf jaar de premier, maar we leveren niets op dit dossier.”

Enkele VVD’ers willen ‘geen onbetrouwbare coalitiepartner’ zijn. De Rotterdamse wethouder Vincent Karremans: ,,We willen de instroom omlaag, maar deze spreidingswet heeft hier niets mee te maken. Ik ben daarvoor, niet uit enthousiasme, maar omdat die nodig is.”

De Bredase VVD’er Eddie Förster riep op te ‘verbinden’. ,,Zie met elkaar de instroom omlaag te krijgen.”

VVD-burgemeester Charlie Aptroot: ,,Ik ben voor de spreidingswet, hoe erg ik ‘m ook vind. Maar die instroom moet omlaag. Laten we lef hebben: geen woorden maar daden.” Oud-VVD-minister Henk Kamp zei dat de asielinstroom momenteel ‘niet onder controle is’. ,,Maar we moeten mensen wel netjes opvangen. Daar is deze wet bij nodig.” Voormalig staatssecretaris voor Asiel Klaas Dijkhoff zei: ,,Ik heb als staatssecretaris ook te vaak dezelfde burgemeesters moeten bellen voor opvangplekken. En ik had geen antwoord als zij vroegen: waarom doen de anderen niets? Helaas is de spreidingswet wel nodig.”

Eén VVD’er riep partijgenoten tot de orde. ,,Er zijn nog te veel gemeentebestuurders die duiken op het moment dat mensen moeten worden opgevangen.”

Peiling

Uit een peiling van EenVandaag bleek vanochtend dat een meerderheid van de VVD-leden vindt dat Rutte bij de komende Tweede Kamerverkiezingen geen partijleider meer moet zijn. In de peiling onder bijna vijfhonderd VVD-leden zei de grootste groep, 37 procent, dat de partij onder Rutte sinds de verkiezingen in negatieve zin is veranderd. Twee derde (65 procent) vindt de standpunten van de VVD onvoldoende zichtbaar in het kabinetsbeleid. Rutte is sinds 2006 leider van de VVD. In maart vorig jaar werd de partij nog de grootste partij in het parlement met 34 zetels. De volgende Tweede Kamerverkiezingen zijn in 2025, tenzij het kabinet eerder valt.

