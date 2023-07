Rutte is troef als De Grote Staatsman kwijt, maar VVD’ers treuren niet

6 vragen Spanning loopt op in Den Haag over migratie: kabinets­cri­sis hangt in de lucht

De gesprekken over migratie in het kabinet gaan een spannende fase in. Voor het eerst schuift ook premier Rutte woensdagavond aan bij het gezelschap. Hij staat onder druk om zijn belofte om de migranteninstroom terug te dringen na te komen. Wat ligt er op tafel en zal het kabinet op dit dossier vallen? De belangrijkste vragen beantwoord.