Rutte: Ik mag niemand weigeren om dubbel paspoort

Hij reageerde vanmorgen tijdens het debat over de regeringsverklaring op het voornemen van PVV-leider Wilders om bewindslieden met een dubbel paspoort via een motie van wantrouwen weg te sturen.

Volgens Wilders hebben ministers en staatssecretarissen die naast een Nederlands paspoort ook nog een andere nationaliteit hebben, ‘de schijn van dubbele loyaliteit’. ,,Je hebt alleen het Nederlands belang te dienen."

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft naast de Nederlandse ook de Zweedse nationaliteit. Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser is geboren in Kroatië en heeft een dubbel paspoort. Dat hebben ze allebei zelf aan Rutte gemeld tijdens de formatie.

Niet relevant

Wilders wilde weten of er nog meer bewindslieden een dubbele nationaliteit hebben. ,,Ik zou het toch erg vinden als ik iemand vergeet als ik moties indien.” Maar Rutte zei dat niet te weten. ,,Het is geen vraag die ik stel aan kandidaat-bewindslieden. Ik wil het ook niet weten, want het is niet relevant.”

Volgens Rutte zijn alle bewindslieden zorgvuldig geselecteerd. Natuurlijk moest hij er als formateur op toezien dat er op geen enkele manier externe druk kan worden uitgeoefend op bewindspersonen, aldus de premier. Want dan ontstaat de schijn van belangenverstrengeling wellicht wel. ,,Maar ook kabinetsleden zijn eraan gehouden dat ze 'zonder last of ruggespraak' opereren."

Slappe hap

Wilders nam geen genoegen met de uitleg en zet zijn motie van wantrouwen door. Daarop noemde de premier het optreden van de PVV-leider 'slappe hap'. Artikel 3 bepaalt dat iedereen op gelijke voet in openbare dient benoembaar is. Daarmee speelt een tweede nationaliteit ‘gar keine Rolle’.”