Rutte: Ik ga niet in een kabinet met Forum

Podcast Politiek Dichtbij: Geen Elfsteden­tocht, wel een avondklok, misschien een studie­beurs

8 februari Och wat wil premier Mark Rutte van de avondklok af. Toch zit een verlenging er dik in. Het kabinet hakt vandaag een knoop door, wij blikken vast vooruit in onze podcast Politiek Dichtbij. En wat willen de politieke partijen eigenlijk met het onderwijs, na de verkiezingen? Er was applaus voor leraren, maar krijgen zij er ook geld bij?