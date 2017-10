Rutte II breekt record: zeven bewindslieden weg na schandaal

Hennis is de zevende bestuurder in dit kabinet die vertrekt na een affaire, een conflict of door gebrek aan vertrouwen. Dat is een record: sinds de Tweede Wereldoorlog stapten niet zo veel ministers en staatssecretarissen op. Alleen tijdens het kabinet Balkenende-IV vertrokken er meer: dertien. Dat cijfer is vertekend, want toen stapte het volledige PvdA-deel uit de regering vanwege een conflict over de militaire missie in Uruzgan.

Weekers, Opstelten, Teeven en Van der Steur

De VVD is hofleverancier van politieke brekebenen in Rutte II. In 2014 moest staatssecretaris van Financiën Frans Weekers weg na problemen met de uitbetaling van huur- en zorgtoeslagen door de Belastingdienst.

Een jaar later verdween de complete top van het ministerie van Veiligheid en Justitie: minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven vielen over het beruchte ‘bonnetje van Teeven’. Opstelten blunderde in de Tweede Kamer met onjuiste uitspraken over de deal die Teeven ooit sloot met een drugscrimineel. Zijn opvolger Ard van der Steur bakte er ook niets van: deze VVD’er bleek zelf een dubieuze rol te spelen in de affaire rond de Teeven-deal.

PvdA'ers: Mansveld en Verdaas