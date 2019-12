Rutte: Holocaust-vergelijking indringend besproken tijdens boerenoverleg Catshuis

Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force, kreeg veel kritiek vanwege zijn opmerking. FDF maakt deel uit van het Landbouw Collectief, waarmee Rutte maandagochtend ontbeet. Er was aanleiding dit te benoemen aan het begin van het gesprek, zeggen de partijen. Volgens minister Schout gaat elke vergelijking met de Holocaust mank. ,,Wat we precies tegen elkaar hebben gezegd over deze opmerking, maken we niet openbaar’’, aldus Schouten. Mark van den Oever was zelf niet aanwezig bij het ontbijt, mede-bestuurslid Jeroen van Maanen voerde namens FDF het woord. ,,We hebben het er inderdaad over gehad, maar wij willen het er verder niet meer over hebben. We moeten verder.’’