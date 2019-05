Rutte: ‘Handenweigeraars gele hesjes waren onbeleefd‘

VideoPremier Rutte vindt het onbeleefd dat twee actievoerders van de gele hesjes deze week weigerden om hem in het Torentje een hand te geven. ,,In Nederland geven we elkaar een hand. Dat is gewoon een kwestie van beleefdheid.’’

De premier ging tijdens zijn wekelijkse persconferentie kort in op het incident met de handenweigeraars van afgelopen dinsdag. Twee van de vijf gele hesjes die bij hem op bezoek kwamen, wilden Rutte voorafgaand aan het gesprek geen hand geven.

,,Ik heb het gesprek niet om die reden gestopt’’, zegt de premier. ,,Ik vond het belangrijk om toch dat gesprek te voeren. Maar de regel in Nederland is dat je elkaar een hand geeft. Verder is er al zoveel over gezegd, de kranten staan er bol van. Ik ben er wel klaar mee.’’

Rutte zei niet veel woorden vuil te willen maken aan het incident. Opvallend, omdat hij in eerdere gevallen wél een moreel appèl deed over handen schudden. Bijvoorbeeld nadat het College voor de Rechten van de Mens in 2016 besliste dat het COA een sollicitante niet mocht weigeren omdat die had aangegeven mannen geen hand te willen geven.

Volledig scherm Premier Mark Rutte tijdens een persconferentie na afloop van de wekelijkse ministerraad. © ANP

Fatsoen

,,Handen schudden hoort er gewoon bij. Dat is een kwestie van fatsoen. En ik wil graag een populair politicus zijn door daar iets over te zeggen, maar niet over de rug van de gele hesjes,’’ zegt Rutte. Hij zegt te willen voorkomen dat de discussie over het handen schudden de problemen van veel mensen uit de protestbeweging overschaduwt.

,,Ik snap heel goed dat er mensen zijn die tussen de raderen van het systeem terecht komen. Je zult maar schulden hebben, terwijl je niet weet hoe je daar uit moet komen maar wel boete op boete krijgt. Dat is een probleem waar dit kabinet echt iets aan wil doen.’’

Het gesprek met de gele hesjes kwam tot stand toen Rutte begin dit jaar campagne voerde in Roermond en een groep demonstranten hem allerlei verwensingen naar het hoofd wierp. Daarop ging de premier met een van de voorgangers in gesprek en nodige haar uit eens langs te komen om over haar problemen te praten. Er komt na het incident van dinsdag ook nog gewoon een tweede gesprek, aldus Rutte.

Aso-gedrag

De handenweigeraars kregen veel kritiek. ‘Aso-gedrag’, was het veelgehoorde commentaar, ook uit de achterban van de gele hesjes zelf. Zo splitsten de Rotterdamse gele hesjes zich deze week af van de groep. Zij gingen verder als ‘oranje hesjes‘. ,,De handweigeraars hebben de beweging besmeurd’’, zo zei een zegsman.