Rutte: Geldkraan voor Groningers open zolang als nodig

Wet mogelijk op de schop om verengelsing opleidingen te ontmoedigen

3 april De wet moet mogelijk op de schop om te zorgen dat hogescholen en universiteiten een opleiding alleen in het Engels geven als dat ook toegevoegde waarde heeft. Volgens minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) is de huidige wet niet in lijn met de strengere afspraken over het tegengaan van ‘verengelsing’ die in het regeerakkoord zijn gemaakt.