Rutte geeft in brief naar Kamer weinig prijs over zijn Europa-speech

Premier Mark Rutte, bekend om zijn uitspraak ‘visie is als een olifant die het uitzicht belemmert’, komt volgende week met een visie. Een visie over Europa, om precies te zijn. Op vrijdagmiddag 2 maart houdt Rutte aan de beroemde Unter den Linden in Berlijn de Europa-lezing bij de onafhankelijke Duitse denktank Bertelsmann Stiftung.

Dat hij voornemens was in de Duitse hoofdstad over Europa te spreken, lekte al uit. Toen PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher erover las in het Financieele Dagblad, wilde hij meer weten. Of Rutte een samenvatting van zijn toespraak alvast naar de Tweede Kamer kon sturen? Opdat de Kamer nog vóór het debat over de Europese Raad van morgen het ‘standpunt van de premier en Nederland’ zou kennen?

Zo leek de premier te worden gedwongen om nog voor het uitspreken van zijn speech de grote lijnen wereldkundig te maken. Maar nee. De brief, die precies voor de door de Kamer gestelde deadline van 18:00 uur werd verstuurd, is kort. Waarnemend minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken verwijst, mede namens de premier, naar de Europa-paragraaf in het regeerakkoord, naar een maanden oude Kamerbrief en naar eerdere debatten. Geen woord over de inhoud van de speech.

Daarover staan in de vier alinea’s tellende brief vooral open deuren. Dat in eerdere debatten ‘veelvuldig de noodzaak ter sprake van het sluiten van effectieve coalities in Europa’ aan de orde kwam en ‘het werken aan steun voor de Nederlandse standpunten’.

Quote Rutte moet niet op de rem trappen, maar samen met Macron en Merkel vooruit D66-Kamerlid Kees Verhoeven

Tegengeluid

Asscher is teleurgesteld over de brief waar hij om vroeg. ,,Wat een flutbrief. Dat belooft weinig goeds voor de toespraak en voor de steun die de premier vraagt voor de Nederlandse standpunten.”



De verwachting is dat Rutte in Berlijn vooral een tegengeluid wil laten horen na de eensluidende geluiden die hij uit Duitsland en Frankrijk heeft gehoord. Zowel de Duitse bondskanselier Angela Merkel als de Franse president Emmanuel Macron willen méér Europa, en dat gaat ook gepaard met een prijskaartje. Rutte wil Europa wel hervormen, maar tegelijkertijd ook bezuinigen. Hij wil vooral geen extra geld uitgeven aan Europa, zei Rutte afgelopen maandag nog toen hij op bezoek ging bij Merkel.

De Duits-Franse boodschap, die Rutte maar niks vindt, spreekt de pro-Europese regeringspartij D66 juist wél aan. In het debat van vandaag zal D66-Kamerlid Kees Verhoeven pleiten voor méér Europa. Verhoeven: ,,Rutte moet niet op de rem trappen, maar samen met Macron en Merkel vooruit.” Hervormingen van de ‘zwakke, langzame en inefficiënte EU’ zijn volgens hem nodig.