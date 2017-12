De EU heeft in 2014 afgesproken dat de uitstoot van CO2 in 2030 40 procent lager moet zijn dan in 1990. Maar dat is lang niet genoeg om de opwarming van de aarde zoveel te beperken als de deelnemers aan de klimaatconferentie van Parijs in 2015 hebben beloofd. Nederland wil in 2030 49 procent minder CO2 uitstoten en streeft ernaar om de EU-doelstelling te verhogen naar 55 procent.